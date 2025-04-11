Администрация Химок провела встречу с жителями микрорайона Подрезково

Очередной прием в рамках выездной администрации состоялся в микрорайоне Подрезково. Горожане обратились к специалистам с вопросами, связанными с благоустройством, транспортом, ЖКХ и соцподдержкой

На встрече с представителями городских служб и профильных управлений приняли участие 55 жителей. Формат выездной администрации остается востребованным: он позволяет решать актуальные вопросы напрямую, без лишней бюрократии.

Жители поднимали темы, касающиеся состояния дорог, работы коммунальных служб, организации транспорта и предоставления социальной помощи.

«Я обратилась в дорожное хозяйство по поводу ремонта нашей улицы. Мою просьбу зафиксировали, взяли в работу, будем ждать разрешения ситуации», — рассказала жительница деревни Исаково Екатерина Лельникова.

Обратную связь можно оставить и в онлайн-формате — для этого достаточно отсканировать специальный QR-код и заполнить электронную анкету.

С начала года в Химках прошло уже 14 встреч в таком формате. Всего было принято свыше 700 обращений от жителей.