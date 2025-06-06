Администрация Химок провела встречу с жителями микрорайона Левобережный

Выездную встречу сотрудников администрации и представителей профильных организаций с жителями провели в микрорайоне Левобережный в Химках. Традиционно самые частые вопросы касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Всего специалисты приняли обращения 65 жителей Химок. Благодаря формату выездного приема заявители смогли получить ответ на свои вопросы сразу на месте. Кроме того, гражданам предлагали озвучить их личные идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на необходимый ремонт.

«Обсудили вопросы ремонта проезжей части вблизи нашего дома. Специалисты зафиксировали просьбу и передали в работу обращение. На мой взгляд, живой контакт с представителями администрации очень удобен», — поделился житель Химок Дмитрий Грачев.

Также участники встречи могли оставить свое мнение о работе специалистов, отсканировав QR-код и заполнив специальную форму.

Напомним, что с начала года в округе организовали уже 21 выездную встречу. Обращения сотрудникам администрации направили свыше тысячи жителей Химок.