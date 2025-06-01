Администрация Химок провела встречу с сотрудниками завода двигателестроения

В Старых Химках прошла выездная встреча администрации округа с работниками научно-производственного объединения «Энергомаш». Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 28 сотрудников предприятия.

Самыми частыми вопросами, которые задавали специалистам работники завода, касались сферы транспорта, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки. Такой выездной формат встреч представителей администрации Химок с жителями помогает решать возникающие проблемы более оперативно. Горожане могут не только оформлять обращения и заявки на проведение ремонтных работ, но и высказывать идеи по улучшению инфраструктуры округа.

«На предприятии „Энергомаш“ это уже не первая выездная администрация. Сотрудники обращаются с различными вопросами, в том числе относительно качества транспортного обслуживания. По просьбам заявителей мы повысили качество уборки салонов транспортных средств, сократили интервал движения, а также снизили дефицит водительского состава», — отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям Денис Гаврилов.

Отметим, что с начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели 20 выездных администраций, от жителей приняли свыше тысячи обращений.