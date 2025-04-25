Администрация Химок провела встречу с сотрудниками конструкторского бюро

Сотрудники администрации и представители городских служб и управлений Химок встретились с сотрудниками машиностроительного конструкторского бюро «Факел». Всего они приняли 39 обращений.

Традиционно самые частые вопросы касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Обратиться к специалистам особенно удобно благодаря формату выездного собрания. Живое общение способствует более оперативному решению проблем и принятию предложений по улучшению городской инфраструктуры.

«Я обратилась с вопросом о пешеходном переходе на улице Академика Грушина. Попросила, чтобы установили лежачие полицейские и подсветку. Все вопросы сразу же решают», — рассказала руководитель отдела делопроизводства машиностроительного конструкторского бюро «Факел» Надежда Болева.

Кроме того, сотрудники предприятия предлагали свои идеи по развитию городского округа, оставляли заявки на проведение ремонта и оценивали общение со специалистами и сам формат на онлайн-площадках.

Напомним, что с начала года администрация организовала 16 выездных приемов. Всего представители профильных ведомств обработали свыше 800 обращений.