Администрация Химок провела прием жителей в микрорайоне Сходня

Во время выездной администрации рассмотрели 53 обращения от жителей микрорайона Сходня в Химках. Наибольшее количество вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и социальной поддержки.

Жителям Химок хорошо знаком формат выездных администраций, поскольку он позволяет в одном месте получить консультации от различных специалистов и оперативную обратную связь. Так, Елена Кравченко обратилась с проблемой благоустройства спортивной площадки в парке имени Величко, ее вопрос взяли на контроль.

«Я пришла с вопросом по ремонту спортивной площадки в парке имени Величко, а также обратилась с запросом по обустройству подхода к контейнерной площадки в нашем дворе. Мое обращение приняли. На такой встрече я уже не в первый раз. Очень здорово, что администрация реагирует на запросы жителей», — поделилась жительница Химок Елена Кравченко.

Каждый желающий на таких встречах может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры или подать заявку на ремонтные работы. Прошло уже 37 выездных администраций в различных микрорайонах Химок.