Администрация Химок провела более 30 выездных встреч с жителями в этом году

Свыше 30 выездных собраний администрации округа с жителями прошли в Химках с начала года. Их посетили около 1,5 тысячи человек. Самые частые вопросы касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Рейтинг актуальных запросов от жителей составляет муниципальный центр управления регионом. Список обновляется ежедневно. Каждый из заместителей главы Химок закреплен за конкретной территорией и обязан контролировать ход и сроки исполнения обращений граждан.

«Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На встречах можно обратиться к представителям администрации и к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующую выездную встречу администрации с жителями организуют в Старых Химках в школе № 30. Она пройдет 18 июля с 16:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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