Администрация Химок провела 18 встреч с жителями с начала года | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:11 Администрация Химок провела 18 встреч с жителями с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Администрация Химок с начала года провела 18 выездных встреч, которые посетили почти 900 жителей округа. Большинство вопросов по традиции касалось жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и благоустройства.

Выездные встречи позволяют жителям округа обсудить с представителями профильных ведомств актуальные для каждого микрорайона темы. Муниципальный центр управления регионом каждый день анализирует обращения жителей. Представители администрации вместе с заместителями главы и профильными организациями выезжают на места, чтобы отработать обращение максимально оперативно. Вместе с жителями они определяют план необходимых работ.

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«Встречи в формате выездных администраций позволяют понять, что именно волнует химчан на территориях и вовремя среагировать на обращения. Также в обязательном порядке присутствуют представители ресурсоснабжающих организаций для того, чтобы жители, не выезжая за пределы своего района, смогли на месте решить вопросы», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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