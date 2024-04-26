Администрация Химок провела 17 встреч с жителями с начала года | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:06 Администрация Химок провела 17 встреч с жителями с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Администрация Химок с начала года провела 17 выездных встреч, которые посетили более 800 жителей округа. Большинство вопросов горожан касалось жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и благоустройства.

Выездные встречи позволяют жителям округа обсудить с представителями профильных ведомств актуальные для каждого микрорайона темы.

Реклама

«Выездная администрация — это важная практика, которая уже показала свою эффективность. Химчане могут получить подробные консультации от представителей профильных подразделений администрации, не выезжая за пределы района. Для нас — это возможность понять проблематику на местах и своевременно реагировать на ситуации», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальный центр управления регионом каждый день анализирует обращения жителей. Представители администрации вместе с заместителями главы и профильными организациями выезжают на места, чтобы отработать обращение максимально оперативно. Вместе с жителями они определяют план необходимых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».