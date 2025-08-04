Администрация Химок проведет встречу с жителями в поселке Лунево

Встречу в формате выездной администрации на этой неделе в Химках проведут в поселении Луновском. Профильные специалисты и сотрудники городских служб зафиксируют предложения заявителей и ответят на насущные вопросы.

Жители Химок смогут обратиться к представителям администрации с любым вопросом, в том числе, касающимся проблем жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства и других сфер.

Прием проведут в эту среду — 6 августа — с 18:00 до 20:00 по адресу: поселок Лунево, дом № 26.

Помимо возможности задать интересующий вопрос или оставить заявку на проведение ремонта, каждый сможет предложить свои идея улучшения инфраструктуры округа.

Отметим, что формат выездной администрации уже давно полюбился жителям Химок. Подобные встречи здесь проводят каждую неделю.