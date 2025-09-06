Администрация Химок проведет встречу с жителями в Подрезково 10 сентября

Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации организуют в школе № 20 в микрорайоне Подрезково 10 сентября. Участники мероприятия смогут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Помимо этого, присутствующие зададут профильным специалистам вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства.

«Работа депутата — это, прежде всего, служение людям. Мы стремимся слышать каждого жителя, оперативно реагировать на его нужды. Для нас важен каждый вопрос и каждая инициатива, направленная на благо Химок. Мы открыты для диалога и готовы работать вместе, чтобы строить достойное будущее», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Это уже 34-я выездная администрация с начала года. Встреча с профильными специалистами пройдет в школе № 2 с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Подрезково, улица Школьная, дом № 2.