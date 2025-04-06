Администрация Химок проведет встречу с жителями микрорайона Подрезково

Встреча в формате выездной администрации состоится 9 апреля в микрорайоне Подрезково. Представители служб и управлений городского округа Химки ответят на вопросы жителей.

На мероприятие приедут сотрудники управлений и городских служб. Жители могут обратиться к ним не только с жалобами и вопросами, но и с предложениями по развитию округа.

Прием пройдет с шести до восьми часов вечера в местной школе № 20. Для обращения важно не забыть взять с собой паспорт.

Специалисты проконсультируют жителей микрорайона по вопросам безопасности, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения и предпринимательства. Многие проблемы часто удается решить оперативно.

Также каждый житель может связаться с представителями администрации муниципалитета, оставить заявки, предложения и отзывы онлайн с помощью специальной формы и QR-кода.