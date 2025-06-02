Администрация Химок проведет встречу с жителями микрорайона Левобережный 4 июня

В среду, 4 июня, на площадке образовательного комплекса «Перспектива» в Левобережном в Химках состоится встреча в формате выездной администрации. Специалисты управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и соберут предложения по улучшению микрорайона.

Встреча пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2. Жители смогут обсудить со специалистами профильных служб вопросы, касающиеся социальной поддержки, здравоохранения, безопасности, сферы жилищно-коммунального хозяйства и развития предпринимательства.

Участникам мероприятия предложат поделиться своими идеями по благоустройству района, подать заявку на ремонт или направить отзыв. Сделать это можно онлайн, отсканировав специальный QR-код и заполнив форму.

Отметим, что формат выездной администрации пользуется у жителей спросом благодаря возможности быстро получить обратную связь от сотрудников городских служб и представителей администрации Химок.