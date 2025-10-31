Администрация Химок проведет встречу с жителями микрорайона Фирсановка

В субботу, 1 ноября, в микрорайоне Фирсановка в Химках пройдет очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. Специалисты городских управлений и служб ответят на вопросы участников и примут предложения по развитию округа.

Прием пройдет во Дворце культуры «Родина» с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Речная, дом № 20.

«Проведение выездных администраций дает возможность напрямую обсудить с городскими службами то, что волнует жителей. Это формат, где можно задать вопросы, поделиться предложениями и увидеть, как работает администрация изнутри», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Жители Химок смогут задать вопросы и внести идеи по развитию городской инфраструктуры, включая социальную политику, коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и дворовых территорий, а также здравоохранение.

Все желающие также могут подать заявки на ремонтные работы или оставить отзыв в онлайн-формате.