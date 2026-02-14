Администрация Химок проведет встречу с жителями деревни Брехово 18 февраля

В деревне Брехово 18 февраля с 18:00 до 20:00 пройдет выездная администрация — встреча представителей власти с жителями в формате открытого диалога. Место проведения: школа № 19 (Кутузовский корпус), дом 78а.

На встрече жители смогут внести предложения по развитию округа и получить разъяснения от ответственных лиц по актуальным вопросам. В числе тем для обсуждения — уборка и содержание общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, модернизация системы дошкольного и школьного образования, доступность медицинских услуг, работа объектов культуры и досуга, деятельность управляющих компаний, а также тарифы и качество услуг ЖКХ.

«Для нас важно слышать людей, понимать их реальные потребности и вместе вырабатывать решения. На таких встречах мы получаем честную обратную связь, и каждая озвученная инициатива будет обязательно рассмотрена и доведена до результата», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Предварительная запись не требуется — прийти может любой желающий. Все озвученные вопросы зафиксируют, а предложения рассмотрят в установленном порядке.