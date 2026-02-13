Администрация Химок оценила качество обслуживания в городской поликлинике

В Старых Химках изучили работу медучреждения и обсудили планы по ее развитию. В проверке участвовали руководители города, депутат Мособлдумы и коллектив поликлиники.

Во время обхода поликлиники № 1 временно исполняющая обязанности главы Химок Инна Федотова и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов обсудили перспективы модернизации системы здравоохранения города.

Поликлиника обслуживает около 39 тысяч жителей микрорайона и оснащена современным медицинским оборудованием: рентген-аппаратом, маммографом, кабинетами ультразвуковой и функциональной диагностики, где проводятся ЭКГ, холтеровское и суточное мониторирование давления.

Для пациентов доступны консультации узких специалистов — пульмонолога, ревматолога, хирурга, эндокринолога, невролога, кардиолога и инфекциониста, а терапевтическую помощь оказывают 18 врачей.

В прошлом году после капитального ремонта открылся родильный дом на Ленинском проспекте, а в текущем году начался ремонт хирургического отделения. Планируется обновить семь этажей корпуса общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Старые палаты заменят современными комнатами с душем, а операционные оснастят новым оборудованием. Работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия».