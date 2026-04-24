Администрация городского округа Пушкинский провела встречу с сотрудниками обувной фабрики

Заместители главы городского округа Пушкинский совместно с председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой и депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом провели встречу с сотрудниками ООО «Альмида» в формате «выездной администрации». Традиционно такие встречи проходят на предприятиях округа.

Предприятие существует уже более 15 лет, ежегодно выпуская обувь и снабжая более 1000 торговых площадок своей продукцией. На фабрике трудится более 150 человек, и все они являются жителями Пушкинского округа.

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан прокомментировал результат встречи, отметив, что такой формат на рабочем месте очень удобен: жителям не нужно никуда ехать, чтобы быть услышанными. Он подчеркнул, что живой диалог позволяет лучше понять, какие задачи действительно важны для людей, и поблагодарил участников встречи за продуктивный диалог и уделенное время.

От сотрудников обувной компании поступили обращения в сферах экологии, земельно-имущественных отношений и социальной сфере, в частности, по работе культурно-досуговых учреждений.