Администрация Фрязина провела встречу с жителями в школе № 3

Встречу в формате выездной администрации провели во Фрязине. Большинство вопросов жителей касались тем, связанных с благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством.

Участниками мероприятия стали около 40 жителей муниципалитета. На их вопросы отвечали глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, его заместители, председатель Совета депутатов Елена Романова, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Жители задавали вопросы по содержанию городских территорий и работе коммунальщиков. Ряд обращений был связан с соблюдением «Закона о тишине» и договорами социального найма.

«Все чаще на встречу с командой администрации жители приходят со своими личными инициативами — все они разные, но все направлены на то, чтобы сделать город лучше и комфортнее. Обязательно проработаем каждую инициативу и совместно с жителями будем их реализовывать», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.