Администрация Дубны выделила помещение для кошачьего приюта «Леопольд»

Администрация городского округа Дубна выделила муниципальное помещение для приюта «Кот Леопольд». К народным избранникам обратились волонтеры с просьбой обеспечить их зданием для передержки диких животных.
Муниципальные депатуты и представители администрации рассмотрели обращение и быстро приняли решение.
«Уже заключен договор, выданы ключи, и теперь волонтеры приюта могут заниматься обустройством этого помещения», — рассказала депутат Совета в Дубне Екатерина Аратова.
Новое помещение предназначено для передержки животных — от стерилизации до восстановления после нее. Волонтеры занимаются отловом кошек в многоквартирных домах и таким образом контролируют популяцию. После стерилизации их возвращают в привычную среду обитания. Операции проводят бесплатно в одной из ветеринарных клиник Дубны за счет фонда помощи бездомным животным.
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