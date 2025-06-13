Администрация Дубны выделила помещение для кошачьего приюта «Леопольд»

Администрация городского округа Дубна выделила муниципальное помещение для приюта «Кот Леопольд». К народным избранникам обратились волонтеры с просьбой обеспечить их зданием для передержки диких животных.

Муниципальные депатуты и представители администрации рассмотрели обращение и быстро приняли решение.

«Уже заключен договор, выданы ключи, и теперь волонтеры приюта могут заниматься обустройством этого помещения», — рассказала депутат Совета в Дубне Екатерина Аратова.

Новое помещение предназначено для передержки животных — от стерилизации до восстановления после нее. Волонтеры занимаются отловом кошек в многоквартирных домах и таким образом контролируют популяцию. После стерилизации их возвращают в привычную среду обитания. Операции проводят бесплатно в одной из ветеринарных клиник Дубны за счет фонда помощи бездомным животным.