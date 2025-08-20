Администрация Дубны провела выездной прием жителей микрорайона Большая Волга

Во время выездного приема администрации обсудили расселение аварийного жилья, транспортное сообщение, строительство детской поликлиники, капитальный ремонт теплосетей и другие насущные вопросы. Встреча прошла в парке семейного отдыха.

Самый актуальный вопрос — расселение дома № 21 на улицы Правды. Жители получат новые квартиры в новостройке на Станционной улице в 2026 году. Объект возведут по программе комплексного развития территории. Сейчас подготавливают свайное поле.

Строительство детской поликлиники начнется в 2026 году. В трехэтажном здании разместят кабинеты врачей и узи-специалистов, а также комплекс с рентген-оборудованием.

Поговорили и о замене теплосетей.

«Ровно год назад мы начали большую программу по замене теплосетей. Именно здесь, на Большой Волге, поскольку самое большое число обращений от жителей было из этого микрорайона. Вопрос по теплосетям, таким образом, будет решен на ближайшие 30-40 лет», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава Максим Тихомиров ответил на все вопросы горожан. Жители узнали об установке хоккейной коробки, дополнительных рейсах на маршрутах до Сергиево-Демидовского кладбища, а также об очистке озера в парке.