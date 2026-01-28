Администрация Домодедова провела встречу с жителями микрорайона Центральный

В мероприятии приняли участие глава Домодедова Евгения Хрусталева, представители профильных служб, депутаты и активные жители микрорайона. Администрация округа представила отчет о результатах работы за 2025 год и планах развития территории в ближайшем будущем.

Начальник территориального отдела Лариса Ключникова подробно рассказала о реализованных мероприятиях, направленных на развитие инфраструктуры и повышение качества городской среды. В 2025 году в микрорайоне обустроили тротуар по улице Красной от Подольского до Кутузовского проезда и «народные тропы» на Каширском шоссе, 97, и в Кутузовском проезде, 9. Были отремонтированы участки дорог на Каширском шоссе, улицах Корнеева и Коломийца, смонтировано наружное освещение Аллеи 30-летия Победы и установлена детская площадка на улице Корнеева, 48.

Советник главы округа, председатель постоянной комиссии совета депутатов по экономике, предпринимательству и развитию инфраструктуры Александр Пашков обрисовал перспективы развития микрорайона на 2026 год. Планируется комплексное благоустройство дворовых территорий и новых «народных троп» по ряду адресов, ремонт участка дороги в Кутузовском проезде, капитальный ремонт внутренних инженерных систем и подвальных помещений в многоквартирных домах.

Евгения Хрусталева подчеркнула, что такие встречи позволяют открыто обсудить с жителями, что уже сделано и какие шаги запланированы дальше. «Развитие микрорайона невозможно без диалога и обратной связи», — отметила глава Домодедова.