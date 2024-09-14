Администрация Домодедова провела встречу с сотрудниками механического завода

Встречу с работниками 342-го механического завода провели сотрудники администрации городского округа Домодедово. На мероприятии обсудили проблемы и предложения. Они касались не только работы предприятия, но и развития муниципалитета.

С сотрудниками предприятия встретились глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, представители городской администрации и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

На мероприятие пришли также сотрудники других предприятий.

«Все обращения взяли в работу, часть из них проработали на месте. Основные темы касались дорожной инфраструктуры, экологии, электроснабжения», — прокомментировала Евгения Хрусталева.

Отметим, что встречи в таком формате станут традиционными и пройдут в других учреждениях округа.

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