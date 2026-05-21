Администрация Дмитровского округа взяла под контроль ситуацию на озере Круглом

Работа по наведению порядка в водоохранной зоне озера Круглое продолжается в муниципалитете. Вопрос соблюдения природоохранного законодательства находится на постоянном контроле областной природоохранной прокуратуры, Министерства экологии и природопользования Подмосковья и администрации округа.

Жители деревень Рыбаки и Агафониха неоднократно выражали обеспокоенность по поводу незаконного использования земельных участков и береговой полосы. Администрация Дмитровского округа незамедлительно включилась в ситуацию. В марте было направлено обращение в Межрайонную природоохранную прокуратуру региона с просьбой проверить законность нахождения частных участков в береговой полосе. Нарушения подтверждает и заключение кадастрового инженера.

Также в мае подготовлено обращение в Министерство экологии и природопользования Московской области по факту установки ограждений на территории.

Восстановление законности в водоохранной зоне озера Круглое продолжается. Все заинтересованные ведомства работают согласованно.