Администрация Дмитровского округа провела встречу с жителями Яхромы

В Яхроме Дмитровского городского округа состоялась встреча представителей администрации с местными жителями. Мероприятие посетили около сотни человек.

Собравшиеся смогли задать специалистам администрации Дмитровского городского округа, руководителю муниципалитета Ивану Курданину и его заместителям вопросы, касающиеся здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и другие.

Жительница спросила у главы округа о возможности сделать капитальный ремонт инженерных сетей в подвале ее дома раньше, чем планировали. Иван Курданин отметил, что комфорт и безопасность людей на первом месте. Он поручил профильным специалистам администрации связаться с сотрудниками Фонда капитального ремонта и согласовать перенос сроков работ.

Помимо этого, присутствующие затронули тему снабжения отоплением и горячей водой. В нескольких домах в январе этого года из-за аварии в котельной приостановили подачу ресурса.

«Мы контролируем ситуацию в Яхроме, обеспечивая стабильное тепло- и водоснабжение в домах жителей. В следующем году запланировали модернизацию котельной», — сказал руководитель муниципалитета.

Мероприятие посетил и главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян. Жители Яхромы задавали вопросы о записи на прием к терапевтам и педиатрам. Специалист рассказал собравшимся, что сделать это можно самостоятельно через электронные сервисы, а также лично приехать в поликлинику.

«В восторге от нового главы. Он внимательно слушает и подробно расспрашивает, чтобы вникнуть в ситуацию, с которой пришли люди. И видно, что он действительно готов помочь. Он принял всех. Я была в очереди 21-й, уже одиннадцатый час вечера шел, но он принял!» — поделилась жительница Яхромы Екатерина Карпенко.

Встреча длилась почти пять часов. Иван Курданин поблагодарил всех тех, кто принял в ней участие. Он отметил, что на таких встречах жители могут задать вопросы напрямую и оперативно получить на них ответы.