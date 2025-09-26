Администрация Дмитровского округа провела прием участников «Активного долголетия»

Пожилые люди могли обратиться со своими проблемами к временно исполняющему полномочия главы Дмитровского округа Михаилу Шувалову, его заместителям и представителям профильных служб. Как подчеркивают в администрации муниципалитета, жители «серебряного» возраста — не только мудрые наставники, но и главные помощники в решении местных вопросов. В этот раз диалог получился очень предметным и конструктивным.

Одним из ключевых вопросов стала реконструкция железнодорожного вокзала в Дмитрове. Вокзал — это не только визитная карточка города, но и памятник архитектуры. И его текущее состояние требует внимания. Михаил Шувалов сообщил, что по информации «РЖД» реконструкция здания станции и двух пассажирских платформ запланирована на 2026–2027 годы.