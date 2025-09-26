Администрация Дмитровского округа провела прием участников «Активного долголетия»
Встреча в формате «выездной администрации» состоялась в Дмитровской центральной библиотеке. На нее пригласили участников программы «Активное долголетие».
Пожилые люди могли обратиться со своими проблемами к временно исполняющему полномочия главы Дмитровского округа Михаилу Шувалову, его заместителям и представителям профильных служб. Как подчеркивают в администрации муниципалитета, жители «серебряного» возраста — не только мудрые наставники, но и главные помощники в решении местных вопросов. В этот раз диалог получился очень предметным и конструктивным.
Одним из ключевых вопросов стала реконструкция железнодорожного вокзала в Дмитрове. Вокзал — это не только визитная карточка города, но и памятник архитектуры. И его текущее состояние требует внимания. Михаил Шувалов сообщил, что по информации «РЖД» реконструкция здания станции и двух пассажирских платформ запланирована на 2026–2027 годы.
На повестке стоит и вопрос строительства дороги в микрорайон Внуковский — в объезд школы и детского сада. В настоящее время возводится пристройка на 350 мест. В связи с этим запланированы работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Основная подъездная дорога к школе будет расширена. Что касается объездной дороги — ее включат в перспективный план работ на 2026–2027 годы.
Участники «Активного долголетия» держат на контроле ход благоустройства Соснового бора в микрорайоне Махалина. Всех волнует вопрос сохранения зеленого массива. Ранее администрация уже проводила встречи с жителями, после чего проект был доработан с учетом их мнения. В итоге все деревья будут сохранены — исключение сделают только для больных и аварийных. Дорожки обустроят из насыпного экологичного материала. На территории парка появятся современная детская и спортивная площадки, зона для выгула собак.
«Радует, что, благодаря своей активной гражданской позиции долголеты помогают нам делать наш общий дом еще комфортнее!» — отметил Михаил Шувалов.