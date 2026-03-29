Администрация Дмитровского округа провела обход дворов в Деденеве

25 марта специалисты проверили территории, где в прошлом году проходила реконструкция теплосетей. Вместе с жителями они выявили недочеты, которые предстоит устранить.

Заместитель главы округа Екатерина Швец и начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства администрации округа Алексей Гладков осмотрели дворы в поселке.

У дома № 26 на улице Комсомольской необходимо убрать остатки кирпича с цоколя, установить замок на подъездной двери, привести в порядок парковку и восстановить два бордюра. Дети, гулявшие на площадке, попросили отремонтировать скамейку и обновить обмотку цепей на качелях.

Ситуация во дворах серьезнее — там после перекладки труб отопления не восстановлен асфальт, не доделаны тепловые камеры, а люки временно прикрыты досками. Представители администрации заверили жителей, что подрядчик обязан привести все в порядок до начала мая.

Также внимание обратили на заброшенные хозяйственные постройки — если они окажутся самостроем, их снесут.

Жители поблагодарили администрацию за личный контроль и выразили уверенность, что после проверки порядок во дворах наведут быстрее. Поручения об устранении недочетов дали директору учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Дмитрию Завалишину и представителям управляющей компании «Трудовик».

Администрация будет держать ситуацию на контроле. Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что личный обход территорий позволяет увидеть реальную картину и оперативно реагировать на замечания жителей.