Администрация Дмитровского округа объяснила статус земель в КП «Журавли»

Поводом стали сообщения о продаже земли на территории, которую позже включили в зону комплексного развития территорий. Зону КРТ-119 установили постановлением администрации 7 августа 2025 года.

Однако еще в феврале того же года владелец одного из участков внутри этой зоны самостоятельно разбил его на несколько частей и начал продажу. Покупатели не знали, что земля оказалась в границах этой территории. Более того, продажи продолжались и после августа, но продавец, по словам жителей, умалчивал об этом статусе.

В администрации округа официально заявили: изъятие участков у собственников не предусмотрено, и никаких решений о сносе уже построенных домов нет и не планируется. Сейчас администрация вместе с Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области прорабатывает вопрос об исключении этой территории из зоны. Это позволит снять статус и сохранить права владельцев.

Жители, чьи участки попали в зону комплексного развития территорий, могут обращаться в администрацию округа за индивидуальными консультациями.