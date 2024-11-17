Администрация Дмитрова встретилась с жителями микрорайона Махалина

По поручению временно исполняющего обязанности главы Дмитровского городского округа Ивана Курданина, в муниципалитете еженедельно проходят встречи с жителями, а также осуществляется мониторинг текущего состояния территорий населенных пунктов. Недавно заместитель главы Константин Соловьев посетил микрорайон Махалина.

Совместно с жителями он проверил организацию безопасного подхода к лицею № 4. В ходе обследования были выявлены нарушения в строительстве участка тротуара, которые не соответствуют нормам. В связи с этим информация была направлена в комиссию по обеспечению безопасного дорожного движения на территории Дмитровского городского округа для принятия необходимых мер.

«Во встречах с жителями мы слышим и видим конкретные проблемы, делаем все возможное для улучшения качества жизни и создания комфортной городской среды. Каждая встреча важна не только для граждан, но и для нас. Благодаря такой работе мы выявляем проблемы и решаем их точечно, помогая людям», — отметил Константин Соловьев.

Отметим, что обходы проводятся еженедельно и являются эффективным инструментом контроля текущей ситуации. Они предоставляют возможность прямо на месте общаться с жителями, собирать замечания и пожелания по улучшению территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».