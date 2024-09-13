Администрация Дмитрова встретилась с работниками мебельного комбината

Встреча в формате выездной администрации прошла на Дмитровском мебельном комбинате. С коллективом предприятия поговорили о развитии жилищно-коммунального хозяйства, культурной и спортивной жизни округа.

На мебельном комбинате в Дмитрове работают 400 сотрудников. Многие из них пришли на выездную администрацию, чтобы лично задать вопросы заместителям главы округа, руководителям муниципальных служб и учреждений.

Большинство вопросов касались тем ЖКХ, благоустройства и содержания дорог. Сотрудники комбината спрашивали о модернизации уличного освещения, обустройстве тротуаров, кронировании деревьев. Их также волновали темы, связанные со здравоохранением, газификацией садовых товариществ и работой общественного транспорта.

«Работа выездной администрации хорошо себя зарекомендовала. Она дает возможность жителям без предварительной записи обратиться к заместителям главы и представителям профильных служб. Это взаимодействие очень важно и удобно не только для жителей, но и для администрации округа, так как позволяет наиболее оперативно реагировать на обращения граждан», — прокомментировала заместитель главы администрации Дмитровского округа Оксана Котова.

Вопросы, которые требуют детального рассмотрения, профильные специалисты взяли на контроль. После все обратившиеся получат ответы.

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