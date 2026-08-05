Администрация Дмитрова разъяснила ситуацию с участками в районе деревни Гришино

Вопросы использования земель в районе деревни Гришино рассматриваются в соответствии с требованиями действующего законодательства и находятся в компетенции профильных органов государственной власти. Речь идет о двух земельных участках площадью 6,5 и 23,12 гектара, находящихся в частной собственности.

С 26 мая по 25 июня 2026 года состоялись общественные обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план Дмитровского округа. Проект предусматривает установление производственной зоны, а также создание буферной полосы озеленения без капитального строительства между участками и прилегающими территориями. Итоговое заключение опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.

Специалисты администрации регулярно проводят мониторинг территории объекта приема отходов строительства и сноса, а также грунта. По результатам осмотров фактов завоза твердых коммунальных отходов не выявлено.

В ходе мониторинга состояния реки Камарихи в районе деревень Новинки и Хорьяково 24 июля были выявлены признаки сброса недостаточно очищенных сточных вод в водный объект. Инцидент был связан с аварийной ситуацией на очистных сооружениях предприятия. Уже 28 июля специалисты администрации провели повторный осмотр объекта. На момент проверки очистные сооружения работали в штатном режиме. Предприятию «Сектор» указано на необходимость принятия исчерпывающих мер по предотвращению подобных ситуаций, минимизации рисков попадания недостаточно очищенных сточных вод в водный объект и сокращению времени реагирования при возникновении аварийных ситуаций.

Для дополнительной оценки состояния водного объекта администрация Дмитровского округа направит обращение в Министерство экологии и природопользования Московской области с просьбой провести мониторинг реки мобильной лабораторией.