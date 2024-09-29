Администрация Дмитрова провела выездной прием жителей в поселке Новосиньково

Администрация Дмитровского округа провела выездной прием в поселке Новосиньково. Больше всего жители интересовались вопросами ЖКХ, благоустройства и содержания дорог.

Подобный формат позволяет решать многие вопросы, не выезжая за пределы населенного пункта. Жителей консультируют профильные специалисты, заместители главы, руководители служб и учреждений. Все обращения фиксируют письменно, чтобы проработать проблему и предоставить ответ.

Больше всего вопросов задали Сергею Колкову и Людмиле Докучаевой, отвечающим за ЖКХ, дороги и благоустройство. Также многих интересует социальная сфера. Пенсионер Дмитрий Иванович из Новосинькова попросил ускорить процесс получения льготной путевки в санаторий.

«Меня выслушали заместитель главы Ирина Костышина и представитель Дмитровской больницы. Все записали и пообещали, что уточнят и сообщат, куда я поеду отдыхать. Я очень доволен полученным ответом», — поделился пожилой житель Новосиньково.

Заместитель главы Людмила Докучаева отметила, что недавно в Новосинькове появилась еще одна современная и безопасная детская площадка, ведется благоустройство придомовых территорий. Она также оценила добросовестную работу коммунальных служб.

«Жители благодарили нас за чистоту и порядок в посёлке. Это лучшая оценка нашего труда», — подчеркнула Людмила Докучаева.

Людмила Докучаева также заверила, что обратиться в Министерство транспорта Подмосковья по вопросу освещения дороги от Новосинькова до Автополигона.

Все вопросы взяты на контроль. Жители получат ответы в ближайшее время.

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