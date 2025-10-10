Администрация Дмитрова провела выездной прием жителей поселка Некрасовский
Выездной прием администрации Дмитрова прошел в ДК «Керамик» поселка Некрасовский. Более 100 человек задали интересующие вопросы профильным специалистам.
На вопросы жителей ответили временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители профильных служб. Многие получили ответы вопросы на месте, а обращения, требующие детальной проработки, были взяты на контроль.
«Впервые сегодня пришла на выездной прием. Я побеседовала с Михаилом Шуваловым. Он внимательно меня выслушал, записал мое обращение. Сказал, что в скором времени мой вопрос обязательно будет решен положительно. Также обратилась и к заместителям главы Сергею Колкову и Ирине Костышиной. Сегодня мне удалось многое, я довольна!» — поделилась жительница ул. Центральной поселка Некрасовский.
Жители интересовались благоустройством, уличным освещением, ремонтом дорог и подъездов, безопасностью дорожного движения.
Например, жительница дома № 1 на Маяковской улице в поселке Некрасовский сообщила, что в ее подъезде давно не было ремонта. Дом включили в план на следующий год.
Жители также попросили обустроить пешеходный переход на Школьной улице и установить искусственную неровность на Московской улице. Михаил Шувалов поручил заместителю Юрию Головкову выехать на место и определить место расположения противоскоростного вала.
«Я пришел на прием к Михаилу Шувалову. Рассказал ему о том, что меня волнует. Он подробно расспросил меня, вник в ситуацию и дал необходимые пояснения. Я уверен, что мне обязательно помогут. Жалею, что раньше не обратился к Михаилу Николаевичу», — отметил житель поселка Икша.
Такой формат востребован среди жителей. Администрация Дмитровского округа намерена и в дальнейшем продолжать эту практику работы с населением.
«Прямой диалог с жителями помогает нам лучше понимать их потребности и выстраивать работу администрации максимально эффективно. Наша задача — не просто выслушать, а оперативно решить волнующие людей проблемы. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш округ еще лучше», — подвел итог Михаил Шувалов.