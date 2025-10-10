Администрация Дмитрова провела выездной прием жителей поселка Некрасовский

На вопросы жителей ответили временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители профильных служб. Многие получили ответы вопросы на месте, а обращения, требующие детальной проработки, были взяты на контроль.

«Впервые сегодня пришла на выездной прием. Я побеседовала с Михаилом Шуваловым. Он внимательно меня выслушал, записал мое обращение. Сказал, что в скором времени мой вопрос обязательно будет решен положительно. Также обратилась и к заместителям главы Сергею Колкову и Ирине Костышиной. Сегодня мне удалось многое, я довольна!» — поделилась жительница ул. Центральной поселка Некрасовский.

Жители интересовались благоустройством, уличным освещением, ремонтом дорог и подъездов, безопасностью дорожного движения.

Например, жительница дома № 1 на Маяковской улице в поселке Некрасовский сообщила, что в ее подъезде давно не было ремонта. Дом включили в план на следующий год.

Жители также попросили обустроить пешеходный переход на Школьной улице и установить искусственную неровность на Московской улице. Михаил Шувалов поручил заместителю Юрию Головкову выехать на место и определить место расположения противоскоростного вала.

«Я пришел на прием к Михаилу Шувалову. Рассказал ему о том, что меня волнует. Он подробно расспросил меня, вник в ситуацию и дал необходимые пояснения. Я уверен, что мне обязательно помогут. Жалею, что раньше не обратился к Михаилу Николаевичу», — отметил житель поселка Икша.

Такой формат востребован среди жителей. Администрация Дмитровского округа намерена и в дальнейшем продолжать эту практику работы с населением.

«Прямой диалог с жителями помогает нам лучше понимать их потребности и выстраивать работу администрации максимально эффективно. Наша задача — не просто выслушать, а оперативно решить волнующие людей проблемы. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш округ еще лучше», — подвел итог Михаил Шувалов.