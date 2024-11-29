Администрация Дмитрова провела выездной прием на производстве напитков

Выездной прием администрации Дмитрова прошел на заводе «ФЕС-продукт» в Яхроме. Компания производит напитки и снеки популярных брендов. Сотрудники предприятия задали вопросы в сфере благоустройства и содержания многоквартирных домов.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитрова Иван Курданин лично принял участие в выездной администрации. Формат удобен тем, что сотрудникам не нужно отпрашиваться с работы, чтобы решить бытовую задачу.

Григорий живет на Чекистской улице в Дмитрове. Он пожаловался на то, что в доме не работает вентиляция, требуется замена электропроводки, а в подвале устроили склад лакокрасочных и столярных материалов. Управляющая компания на заявки собственников не реагирует.

Заместитель главы администрации Сергей Колков на месте позвонил руководителю коммунальной организации, потребовал очистить подвал и вентиляционные каналы, а также запланировать работы по замене электрики на следующий год.

Жители чаще всего обращались к Ивану Курданину. Например, Галина, которая живет рядом с парком культуры и отдыха «Березовая роща», обеспокоена тем, что будет построено там после реконструкции. Исполняющий полномочия главы поручил заместителю Вадиму Антонову организовать общественные обсуждения и оповестить жителей, в том числе в социальных сетях.

«Все замечания жителей проектировщик обязан услышать и учесть в своей работе. Без этого реконструкция парка отдыха проводиться не будет. Парк должен быть сделан для жителей, а не для проектной организации или чиновников», — подчеркнул Иван Юрьевич.

Сотрудники завода «ФЕС-продукт» оценили формат выездной администрации.

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