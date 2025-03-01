Администрация Дмитрова провела встречу с жителями в поселке Новое Гришино

Встреча в формате выездной администрации прошла в Доме культуры в Новом Гришино. На ней жители смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

Участниками мероприятия стали заместители главы Дмитровского муниципального округа, представители профильных служб, а также заведующий Северным отделом Управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области Артем Горбунов.

Вопросы жителей касались предоставления земельных участков многодетным семьям, капитального ремонта многоквартирных домов, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Всего на встречу пришли более 50 жителей поселка и ближайших населенных пунктов. Их обращения взяли в работу.

«Выездные администрации — это важный инструмент для оперативного решения проблем жителей нашего округа. Мы стремимся быть ближе к людям, чтобы понимать их потребности и оперативно реагировать на запросы. Каждое обращение жителей зафиксировано, и я лично буду держать на контроле исполнение всех данных поручений», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.