Администрация Дмитрова провела встречу с жителями поселка Орево

Временно исполняющая полномочия главы Дмитрова Оксана Котова провела встречу с жителями поселка Орево. На мероприятии жители могли лично задать ей все интересующие их вопросы.

Изначально поводом для встречи стала жалоба жителей на воду с зеленым оттенком, которая текла из водопроводного крана. Оксана Котова провела оперативную встречу с жителями.

Специалисты пояснили, что для того, чтобы обнаружить утечку в системе водоснабжения, в теплоноситель добавили безопасный для человека и природы органический краситель. После химического анализа стало очевидно, что вода полностью пригодна для питья.

«В течение недели краситель исчезнет, и вода снова станет прозрачной. А пока по просьбе жителей дала поручение моему заместителю Сергею Колкову организовать подвоз воды, а также ознакомить их с результатами анализа. Мы всегда открыты для диалога с жителями и готовы оперативно реагировать на волнующие их вопросы», — сказала Оксана Котова.

Также рабочие отремонтируют теплообменник и заменят обратный клапан в системе горячего водоснабжения.

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