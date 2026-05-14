Администрация Дмитрова провела встречу с жителями поселка Новосиньково

13 мая глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вместе с заместителями и руководителями профильных служб провел выездную администрацию в поселке Новосиньково. Жители задавали вопросы и вносили предложения по развитию округа — от постановки дорог на кадастровый учет до газификации и жилищных проблем.

По каждому обращению даны поручения.

Жители села Внуково попросили ускорить установку детской площадки. Михаил Шувалов сообщил, что ее монтаж запланирован на ближайшее время, но точное место пока не определено. Чтобы решить вопрос, несколько заместителей главы в ближайшие дни выедут во Внуково и вместе с жителями определят подходящую локацию.

Житель села Синьково Николай поблагодарил за открытие муниципальной бани в Дмитрове и попросил рассмотреть возможность открытия аналогичной бани в Синьково. По его словам, она будет востребована. Глава поручил заместителю Сергею Гудзь проработать этот вопрос.

Михаил Шувалов подчеркнул: «Выездные администрации — это возможность напрямую услышать людей и вместе найти решение. Большинство вопросов решаем на месте, остальные берем в работу. Важно, чтобы каждый заявитель получил ответ». Выездные администрации в Дмитровском округе проходят регулярно — это возможность для жителей напрямую обратиться к администрации и получить реальную помощь.