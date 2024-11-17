Администрация Дмитрова провела встречу с жителями деревни Сбоево

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин провел встречу с активными жителями деревни Сбоево. Одной из главных тем встречи стало включение в реестр водоема, расположенного рядом с деревней и граничащего с озером.

Это решение позволит защитить уникальные природные ландшафты от возможной застройки частными домами, что является важным шагом для сохранения экосистемы региона. Кроме того, жители подняли вопросы о необходимости расширения дороги, ведущей в населенный пункт, а также о строительстве новой детской площадки для детей.

«Я всегда все проблемы решаю только вместе с активными гражданами. Дал поручение своим коллегам проработать все поступившие обращения и оказать помощь жителям деревни Сбоево в решении их вопросов», — отметил Иван Юрьевич.

Встреча стала очередным примером конструктивного диалога между властью и населением, направленного на улучшение качества жизни в Дмитровском округе. Жители выразили надежду на скорое решение поднятых вопросов и дальнейшее сотрудничество с администрацией.

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