Администрация Дмитрова провела встречу с представителями Совета ветеранов округа

Традиционная встреча в формате выездной администрации прошла в Дмитровском округе. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов пообщался с активистами местных ветеранских организаций.

Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате Дмитрова. Инициировали встречу представители Совета ветеранов.

Один из вопросов касался сроков завершения работ в парке «Березовая роща» и благоустройства микрорайона Внуковский.

«Парк „Березовая роща“ — очень красивое место, которое любимо уже не одним поколением дмитровчан! На следующий год мы планируем завершить работы, причем в контракте стоит срок 15 октября 2026 года. Будем ориентироваться на эту дату. Что касается микрорайона Внуковский, то в 2026 году территорию ждет комплексное благоустройство: обновление детских площадок, тротуаров, освещения и парковок. Сейчас идет разработка проекта с сохранением зеленых зон», — сказал Михаил Шувалов.

На вопросы, касающиеся работы управляющих компаний, ответил заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков. Предложения по очистке пруда на Советской улице в Деденево взял в работу начальник управления дорожно-транспортного хозяйства Алексей Гладков.

Отметим, что уже в сентябре в округе состоится встреча в подобном формате с предпринимателями округа. На ней обсудят вопросы развития бизнеса и инфраструктуры.