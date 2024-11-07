Администрация Дмитрова провела встречу на трубном заводе «Вилсен»

Представители администрации Дмитровского округа и торгово-промышленных палат Москвы и Мытищ посетили завод «ВИЛСЕН». На встрече с сотрудниками предприятия обсудили планы по расширению производства и продвижению продукции.

Завод выпускает алюминиевые и ламинатные тубы, которые используются для упаковки красок, бытовой химии и других химически активных веществ. В ближайших планах — запуск новой производственной линии, что позволит значительно расширить возможности изготовления.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам взаимодействия с администрацией округа и ТПП, обсуждали стратегии по продвижению продукции на внешних рынках, а также условия сотрудничества с ресурсоснабжающими организациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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