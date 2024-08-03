Администрация Дмитрова приобрела новый бронежилет для бойца СВО

Боец специальной военной операции с позывным «Харли», участвующий в активных боевых действиях, обратился в общественную приемную «Единой России» в Дмитровском городском округе. Перед очередной отправкой на фронт он решил заменить старый бронежилет на более современный и облегченный.

Местная общественная приемная «Единой России» Дмитровского округа продолжает активную поддержку мобилизованных на СВО земляков, приобретая и отправляя все необходимое на передовую, а также передавая это бойцам, находящимся в отпуске и возвращающимся в зону проведения специальной военной операции.

Руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Александра Нечай подчеркнул, что очень ценно то, что мы можем поговорить и обсудить какие-то вопросы с ребятами не на расстоянии, не по телефону, а непосредственно, когда они приходят вживую.

Глава Дмитрова Илья Поночевный отметил значимость той помощи, которую оказывают участникам специальной военной операции, подчеркнув, что данная работа была бы невозможна без поддержки предпринимателей и жителей Дмитровского городского округа.

В завершении встречи боец примерил новенький бронежилет и оценил его удобство и практичность.