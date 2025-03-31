Администрация Дмитрова будет сотрудничать с институтом рыбного хозяйства

Соглашение о сотрудничестве с институтом рыбного хозяйства подписали в Дмитрове. В его рамках будут вести работу по сохранению водных биоресурсов и экологическому просвещению жителей.

Церемония подписания соглашения прошла в центральном дворце культуры «Созвездие». Сторонами стали администрация Дмитрова и Государственный научный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Филиал по пресноводному рыбному хозяйству института работает в Рыбном более 90 лет. Ученые ведут исследования в области воспроизводства ценных видов рыб, сохранения биоразнообразия, ихтиопатологии, генетики, селекции и других сферах. Также они обучают школьников профильным дисциплинам.

«Наш округ гордится тем, что здесь расположен крупный научный центр, вносящий вклад в продовольственную безопасность страны. Работа его сотрудников многогранна и важна. Теперь мы будем совместно координировать деятельность в сфере сохранения водных биоресурсов, рационального природопользования и экологического просвещения», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.