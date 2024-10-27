Администрация Чехова встретилась с жителями села Троицкое

Село Троицкое вместе со специалистами администрации посетил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Они встретились с жителями и ответили на вопросы по благоустройству, строительству дорог и движению общественного транспорта.

Выездная администрация с участием главы городского округа Чехов Михаила Собакина и его коллег прошла в селе Троицкое. На мероприятии обсудили темы запуска дополнительного маршрута общественного транспорта, установки детских игровых площадок и обновления уличного освещения.

Многодетная мама Татьяна Кордикова из деревни Сидориха обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о круглогодичном маршруте автобуса от Троицкой школы до деревни.

«Чеховская администрация идет нам на встречу, это не первый мой визит. Я в прошлые года поднимала вопрос обустройства нашей деревни — сделать подъездные пути к участкам многодетных семей, нам сделали прекрасную дорогу, в этом году нам сделали детскую площадку — тоже за это спасибо огромное. То есть администрация слышит», — отметила она.