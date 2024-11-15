Администрация Чехова встретилась с жителями села Талалихино

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе с коллегами посетил село Талалихино, чтобы побеседовать с местными жителями. Свыше 30 обращений поступило в адрес администрации во время выездного мероприятия.

Вместе с руководителем муниципалитета Михаилом Собакиным в селе Талалихино собрались специалисты администрации округа, депутаты, сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Они приняли более 30 обращений местных жителей.

На мероприятии прозвучал вопрос по ремонту спортивного зала и его использованию. Михаил Собакин поручил специалистам управления по спорту и туризму проработать все варианты и найти оптимальное решение.

Также собравшиеся задавали вопросы на тему содержания многоквартирных домов, благоустройства, ремонта дорог и здравоохранения.

«Для нас очень важно не только услышать проблемы, которые волнуют жителей, но и ответить на их вопросы», — отметил глава Чехова.

Напомним, что за консультациями также можно обратиться в территориальные отделы.

Территориальный отдел Столбовая — Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Связаться с работниками отдела можно по номеру: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел находится по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, он работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж. Часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу отдел работает с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Консультацию можно получить по номеру: +7 (49-67) 24-14-12.

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