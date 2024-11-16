Администрация Чехова встретилась с жителями села Талалихино
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе со своими заместителями, а также руководителями муниципальных служб посетили село Талалихино. Свыше 30 обращений составили местные жители во время мероприятия.
На встрече прозвучали вопросы, касающиеся благоустройства дворов, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, уличного освещения и многие другие. Жители могли обратиться к представителям администрации лично.
«Большое спасибо главе Михаилу Собакину за то, что он продвигает эти инициативы. Это поможет жителям старшего поколения обратиться с насущными вопросами к администрации напрямую», — сказал житель городского округа Чехов Кирилл Буланов.
Затронули тему работы спортивного зала в Талалихино и его ремонта, а также обсудили вопросы образования и здравоохранения.
«Обратился с вопросом по спорту. По развитию спорта в нашем селе. Мы надеемся, что после этой встречи те вопросы, которые нас беспокоят, они будут разрешены», — поделился житель села Талалихино Андрей.
По словам руководителя муниципалитета, штат сельской больницы пополнил новый главный врач, который активно набирает специалистов.
«Появились у нас кардиологи, хирурги. Тех врачей, которых даже не было», — отметил Михаил Собакин.
Всего по итогам встречи жители села Талалихино составили более 30 обращений в администрацию. Получить консультацию можно не только на таких мероприятиях, но и в территориальных отделах округа.
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