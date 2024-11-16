Администрация Чехова встретилась с жителями села Талалихино

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе со своими заместителями, а также руководителями муниципальных служб посетили село Талалихино. Свыше 30 обращений составили местные жители во время мероприятия.

На встрече прозвучали вопросы, касающиеся благоустройства дворов, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, уличного освещения и многие другие. Жители могли обратиться к представителям администрации лично.

«Большое спасибо главе Михаилу Собакину за то, что он продвигает эти инициативы. Это поможет жителям старшего поколения обратиться с насущными вопросами к администрации напрямую», — сказал житель городского округа Чехов Кирилл Буланов.

Затронули тему работы спортивного зала в Талалихино и его ремонта, а также обсудили вопросы образования и здравоохранения.

«Обратился с вопросом по спорту. По развитию спорта в нашем селе. Мы надеемся, что после этой встречи те вопросы, которые нас беспокоят, они будут разрешены», — поделился житель села Талалихино Андрей.