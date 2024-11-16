Администрация Чехова встретилась с жителями поселка Любучаны

Глава городского округа Михаил Собакин вместе с профильными специалистами проинспектировал качество содержания дворов в поселке Любучаны. Он также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.

Во время обхода комиссия выявила мелкие недочеты в виде не до конца убранного мусора, вкопанных в землю покрышек и ям на дорогах. Их устранят в самое ближайшее время.

«Сегодня до конца дня наведите здесь порядок, пожалуйста. Пока у вас там тележка стоит», — поручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Собравшиеся также обсудили проблемы содержания многоквартирных домов, подвалов, кровель и подъездов. Подрядчики проедут по всем адресам, где необходимо промыть канализации, устранить засоры и подтопления.

«Технологический процесс таков, что сначала надо откачать, просушить, а потом уже обрабатывать», — пояснил Михаил Собакин.