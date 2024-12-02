Администрация Чехова встретилась с жителями деревни Манушкино
Представители администрации городского округа Чехов посетили Манушкино. Вместе с жителями деревни и близлежащих населенных пунктов они обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог и многие другие.
Как рассказала жительница деревни Глуховка Татьяна Рыкова, в течение десяти лет местные жители просят установить освещение на остановке и обустроить подъезд к населенному пункту.
«Такую проблему создали, что мы не можем пробить вот это освещение. Сказали, что подадут в министерство, если министерство утвердит, то деньги будут», — добавила она.
Еще одной просьбой жительницы стало обновление дороги. По словам Татьяны, ее обслуживают хорошо, но она нуждается в ремонте.
«Сказали, что ямочный ремонт нам сделают, обратят внимание. Буквально в следующий понедельник к нам приедут, будут смотреть. Будем надеяться, потому что дорога очень плохая, она у нас плиточная, ей уже около 30 лет», — поделилась Татьяна Рыкова.
Собравшиеся смогли задать представителям администрации все интересующие их вопросы и тут же получить на них ответы.
«Формат, я считаю, вообще очень удобный. Допустим, к тому же главе или заму не всегда попадешь, люди тоже работают. На таких встречах они непосредственно сами приезжают. Только подходи, как говорится, задавай вопросы, решай проблемы», — отметил житель поселка Луч Алексей Чапаев.
Такие встречи будут проводить и дальше, их главная задача — решить проблемы, возникающие в разных уголках муниципалитета.
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