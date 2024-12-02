Администрация Чехова встретилась с жителями деревни Манушкино

Представители администрации городского округа Чехов посетили Манушкино. Вместе с жителями деревни и близлежащих населенных пунктов они обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог и многие другие.

Как рассказала жительница деревни Глуховка Татьяна Рыкова, в течение десяти лет местные жители просят установить освещение на остановке и обустроить подъезд к населенному пункту.

«Такую проблему создали, что мы не можем пробить вот это освещение. Сказали, что подадут в министерство, если министерство утвердит, то деньги будут», — добавила она.

Еще одной просьбой жительницы стало обновление дороги. По словам Татьяны, ее обслуживают хорошо, но она нуждается в ремонте.

«Сказали, что ямочный ремонт нам сделают, обратят внимание. Буквально в следующий понедельник к нам приедут, будут смотреть. Будем надеяться, потому что дорога очень плохая, она у нас плиточная, ей уже около 30 лет», — поделилась Татьяна Рыкова.