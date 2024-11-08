Администрация Чехова встретилась с жителями деревни Крюково

Более 40 жителей деревни Крюково и ближайших населенных пунктов побывали на встрече с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным и специалистами администрации. На мероприятии обсудили проблемы общественного транспорта, содержания многоквартирных домов и вопросы земельно-имущественных отношений.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин приехал в деревню Крюково, чтобы встретиться с местными жителями. Они обратились к руководителю муниципалитета с вопросами о качестве содержания многоквартирных домов, благоустройства дорог и улиц, о транспортном сообщении и другими.

Основную дорогу, ведущую в деревню, в этом году привели в порядок. Жители обратились к Михаилу Собакину с просьбой улучшить ее освещение. Глава муниципалитета пообещал рассмотреть этот вопрос при формировании программы «Светлый город» на 2025 год.

Также местные жители на встрече задавали вопросы о содержании площадок для мусора, перебоях в энергоснабжении и об автобусном сообщении. Жалобы и предложения зафиксировали, по каждому пункту определят исполнителя. Часть вопросов решили в рамках встречи, остальные взяли на контроль, результаты по ним появятся в ближайшее время.

За консультациями можно обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая — Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (49-67) 24-14-12.

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