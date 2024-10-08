Администрация Чехова вручила ключи от квартиры Анастасии Косоушниковой из приемной семьи

В общественной приемной партии «Единая Россия» в городском округе Чехов состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартиры 18-летней Анастасии Косоушниковой. Анастасия воспитывалась в приемной семье Галины и Юрия Санкиных.

После того как их собственные дети выросли, Санкины решили стать приемными родителями для детей-сирот. В настоящее время в их семье воспитывается еще один ребенок.

Анастасия успешно завершила обучение в Чеховском техникуме по программе профессиональной подготовки по профессии плотник. В свободное время она предпочитает проводить время с семьей и путешествовать. Для новой самостоятельной жизни девушка выбрала квартиру в поселке Любучаны, которая уже полностью готова к заселению. Теперь ее ожидает переезд и обустройство нового уютного пространства.

Кроме того, местное отделение партии «Единая Россия» подготовило для Анастасии подарок — бытовую технику, которая станет важным дополнением к ее новой квартире. Глава муниципалитета Михаил Собакин выразил благодарность приемным родителям Анастасии за их заботу и поддержку.

Это мероприятие стало частью государственной программы «Жилище», реализуемой в городском округе Чехов с активным участием губернатора Московской области Андрея Воробьева. С 2013 года 174 ребенка из городского округа Чехов уже стали обладателями собственного жилья.

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