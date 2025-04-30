Администрация Чехова усилит контроль за содержанием контейнерных площадок

В Чехове прошло расширенное общегородское совещание. Глава округа Михаил Собакин обсудил со специалистами меры по предотвращению перенакопления твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета.

В Чехове располагаются 100 контейнерных площадок для жителей зон индивидуальной жилой застройки. Для сбора и вывоза отходов специалисты заключили договор с региональным оператором, который предусматривает вывоз мусора без заявок. Ежедневно проходят работы по подбору отходов. В них задействовали четыре бригады.

С 1 марта по 26 апреля на подобных площадках разместили 256 контейнеров для твердых коммунальных отходов, а также дополнительно две единицы для раздельного сбора отходов и семь бункеров для крупногабаритного мусора. В праздничные дни запланировали установить дополнительную тару.

Помимо этого, для усиления контроля организовали работу дополнительной бригады, а также разработали график дежурств сотрудников для мониторинга площадок и оперативной отработки обращений граждан.