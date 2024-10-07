Администрация Чехова проверила содержание дворов еще на двух улицах города

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина заместитель главы Алексей Родин организовал обход дворовых территорий по улицам Полиграфистов и Весенней. В мониторинге приняли участие депутат Константин Безрукавый, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и представители управления контрольной деятельности.

Основное внимание в ходе обхода было уделено состоянию общественных пространств. Участники проверки оценили детские площадки на наличие безопасных игровых элементов, таких как песочницы и качели, и состояние спортивных площадок, включая тренажеры и покрытие. Были осмотрены малые архитектурные формы, а также пешеходные дорожки на предмет препятствий. Дополнительно проверялись актуальность информации на информационных стендах и состояние парковочных мест.

В результате мониторинга было выявлено несколько недочетов и проблем, требующих оперативного вмешательства. Алексей Родин поручил коллегам устранить выявленные недостатки, подчеркнув, что выполнение этих задач будет находиться под его личным контролем.

«Регулярные осмотры позволяют оперативно выявлять проблемные участки в округе и своевременно их устранять», — отметил заместитель главы.

Эта инициатива подчеркивает важность постоянного контроля за состоянием городской инфраструктуры и стремление местных властей к обеспечению комфортных и безопасных условий для жителей.

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