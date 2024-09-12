Администрация Чехова проверила работу складского комплекса в деревне Покров

Вместе с представителями администрации заместитель главы Чехова Артем Попов проверил торгово-складской комплекс в деревне Покров. С владельцем объекта обсудили актуальные вопросы по развитию бизнеса.

Владелец торгово-складского комплекса показал, что находится на территории объекта и какие к нему подведены коммуникации.

«Внимание властей всегда приятно, когда оно направлено на то, чтобы помочь предпринимателям. В наше непростое время это вдвойне приятно», — отметил владелец торгово-складского комплекса «Удачный» Алексей Чаркин.