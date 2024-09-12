Администрация Чехова проверила работу складского комплекса в деревне Покров

Вместе с представителями администрации заместитель главы Чехова Артем Попов проверил торгово-складской комплекс в деревне Покров. С владельцем объекта обсудили актуальные вопросы по развитию бизнеса.
Владелец торгово-складского комплекса показал, что находится на территории объекта и какие к нему подведены коммуникации.
«Внимание властей всегда приятно, когда оно направлено на то, чтобы помочь предпринимателям. В наше непростое время это вдвойне приятно», — отметил владелец торгово-складского комплекса «Удачный» Алексей Чаркин.
На встрече обсудили вопрос подключения к электросетям. Отметим, что компания «Россети Московский регион» продолжает модернизацию коммуникаций в Чехове в рамках реализации программы надежности. С начала текущего года уже установлено более 20-ти трансформаторов. Выполнена реконструкция свыше 80 трансформаторных подстанций с увеличением установленной мощности. А в мае специалисты Чеховского отделения «Россетей» ввели в эксплуатацию новое оборудование центрального распределительного пункта в поселке Новый Быт.